PSG : Neymar bloqué à l'entrée du Camp Nou

Lionel Messi va quitter le PSG et il devrait retourner au FC Barcelone l'été prochain. De quoi aussi acter une nouvelle séparation avec son ami Neymar. Le Brésilien serait toutefois tenté de le suivre en Catalogne, mais un transfert là-bas est très compromis.

Une parenthèse de deux années, décevante, pas toujours heureuse, mais pas si catastrophique. Voilà le résumé du passage de Lionel Messi au PSG. A Paris, l'Argentin n'a jamais été vraiment chez lui. Pas apprécié des supporters, il n'a pas eu la confiance du club au point de devenir le leader du vestiaire. Ainsi, il a dû se ranger derrière Kylian Mbappé. On est bien loin de sa situation au FC Barcelone où il était aimé de tous, respecté, avec de nombreux amis intimes au sein de l'équipe. Seul un homme pouvait lui rappeler ce passé heureux, Neymar. Ancien coéquipier barcelonais, le Brésilien reste le joueur le plus proche de la Pulga au PSG.

Ce sera sans doute lui le plus triste au PSG quand Messi quittera définitivement le club en juin prochain. A tel point qu'il est prêt à suivre Messi au FC Barcelone où un nouveau contrat attend l'Argentin. Peut-on assister à un double transfert cet été et ainsi voir la reformation du duo Lionel Messi-Neymar au FC Barcelone ? Selon El Nacional, la Pulga a proposé l'idée aux dirigeants blaugranas mais cela n'a pas convaincu.

🚨 Unlike Messi, Neymar is not willing to reduce his salary to join FC Barcelona this summer. @sport pic.twitter.com/TfZOV8SfGf