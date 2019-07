PSG : Neymar avec Cristiano Ronaldo à la Juventus, l'idée XXL !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Revenu en France, Neymar a fait savoir à son club qu’il comptait être transféré cet été.

La situation n’est plus tenable pour lui, et son désir est bien évidemment de revenir au FC Barcelone, où il a connu la meilleure période de sa carrière malgré un départ en catimini qui n’a pas été oublié en Catalogne. En attendant, si les dirigeants espagnols rêvent de faire ce coup, ils n’ont clairement pas les moyens financiers de le réaliser, et cherchent à faire diminuer son prix en incorporant des joueurs dans la transaction. Pas gagné, d’autant que le PSG a le joueur sous contrat et compte bien s’y retrouver. Résultat, d’autres solutions peuvent être évoquées comme cela a été mentionné dernièrement.

C’est ainsi que le père de Neymar va rencontrer les dirigeants de la Juventus Turin affirme la Rai Sport. Un rendez-vous est prévu avec Fabio Paratici, bouillant dans ce mercato avec les signatures de Wilshere, Rabiot ou De Ligt tout récemment. Le club italien possède encore de beaux moyens financiers, et le père de Neymar souhaite ainsi savoir si un duo avec Cristiano Ronaldo est envisageable, ce qui aurait tout de même de l’allure. Le Brésilien pourrait ainsi demander son avis à Adrien Rabiot, qui vient de rejoindre une Vieille Dame très ambitieuse pour enfin remporter la Ligue des Champions après laquelle est court depuis des années.