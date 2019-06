PSG : Neymar au Barça pour 150 ME, Paris serait déjà satisfait

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En plein milieu du feuilleton Neymar, il est bien difficile de démêler le vrai du faux.

Forcément enthousiaste sur le sujet, la presse catalane publie des rumeurs chaque jour, dont certaines plus ou moins crédibles et d’autres totalement folles. Des informations à prendre avec précaution, tout comme les déclarations des acteurs comme le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, ou le vice-président du Barça Jordi Cardoner. Avec tout ça, même le journaliste Damien Degorre semble perdu.

« Est-ce-que le Barça peut mettre 250 ou 300M€ pour Neymar ? Ou… est-ce-qu’il veut te filer les joueurs dont tu as envie ? On est dans un jeu de dupes de très haut niveau, a commenté notre confrère sur la chaîne L’Equipe. Et puis Nasser, quand il cible Neymar dans France Football, il lui ouvre vraiment la porte ou il lui envoie un message ? Leonardo est arrivé. Il peut changer l’environnement. »

Quel prix pour Neymar ?

« Il faut savoir aussi que Neymar a déjà été amorti à la hauteur de 80M€ par le PSG, s’ils le vendent 150M€ ils ne sont pas perdants financièrement. Médiatiquement, c’est difficile à faire passer, a-t-il reconnu. En revanche, s’ils le vendent 150M€ avec Coutinho, sportivement il est moins fort mais il peut s’intégrer dans l’équipe, ce n’est pas une mauvaise affaire. » En tout cas, tout ce bluff confirme que le Brésilien est encore loin de Barcelone.