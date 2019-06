PSG : Neymar au Barça, Messi s'occupe de tout

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Malgré la volonté du Paris Saint-Germain de le conserver, Neymar souhaite revenir au FC Barcelone.

L’international, prêt à aller au bras de fer s’il le faut pour que son transfert aboutisse, fait l’unanimité au sein du club catalan. Et pour preuve, Lionel Messi pousse en interne pour le retour de Neymar, comme indiqué par Téléfoot. Le capitaine blaugrana, qui préfère nettement le n°10 parisien à Antoine Griezmann par exemple, pourrait d’ailleurs s’investir encore un peu plus dans ce dossier au cours des prochaines heures.

En effet, le Mundo Deportivo affirme que Lionel Messi va profiter du match entre le Brésil et l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi (2h30) pour rencontrer Neymar. Les deux joueurs, toujours en contact malgré le départ de Neymar de Barcelone en juillet 2017, rêvent de rejouer ensemble, et devraient discuter de la stratégie à adopter afin de faire céder le Paris Saint-Germain. Même si de nombreux paramètres économiques les dépassent, et dépendent davantage de leurs dirigeants, Josep Maria Bartomeu d’un côté et Nasser Al-Khelaïfi de l’autre.