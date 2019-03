PSG : Neymar aime l'or et les diamants, ça tombe très bien !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ambassadeur de la marque Deadly S7N, Djibril Cissé a rendu un gros service à ce joaillier installé dans l'Hérault. En effet, c'est en s'affichant avec des bijoux de cette marque que l'ancien attaquant a attiré le regard de Neymar Jr, lequel s'est renseigné et a passé commande d'une bague en or et en diamant pour son anniversaire. Et la star brésilienne du Paris Saint-Germain a ensuite permis à Deadly S7N de communiquer sur cette réalisation en diffusant via Instagram une photo avec le précieux bijou.

Du côté de cette petite et jeune société installée près de Béziers, on est évidemment encore sous le choc d'avoir Neymar dans ses clients. « J’ai encore du mal à réaliser, c’est une grande fierté pour moi et tout mon entourage de voir une star comme Neymar porter une de nos créations », confie, dans Le Parisien, Florian de Launay, designeur et dirigeant de la société, lequel précise que la bague a été remise à Neymar juste avant sa fête au Pavillon Gabriel et qu’elle a nécessité un mois de travail. Interrogé sur le prix de ce bijou, le créateur est resté beaucoup plus discret : « Je ne peux pas donner le tarif mais ce n’est pas non plus un montant astronomique. » Et après tout, Neymar fait ce qu'il veut de son immense fortune.