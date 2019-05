PSG : Neymar affole le Qatar et l'Espagne en une seule phrase !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ayant rejoint le Brésil plus tôt que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Neymar fait déjà l'objet de toutes les attentions à quelques semaines du début de la Copa America. Et c'est peu dire que l'arrivée de la star au camp d'entraînement de la Seleçao a été remarquée, puisque c'est avec son hélicoptère personnel que Neymar est venu retrouver le groupe brésilien. Mais si la star brésilienne du PSG a fait parler de lui, c'est également en lançant une petite phrase dans la campagne publicitaire d'un parfum dont il est l'égérie. En écho aux propos de Kylian Mbappé, qui réclamait des responsabilités supérieures, Neymar a lui évoqué son avenir.

« Je me considère comme une personne courageuse, qui aime relever de nouveaux défis (...) Le courage, cela implique de relever les défis et les obstacles que la vie place sur votre route. Et je suis conscient que je dois en affronter beaucoup plus, c’est un mot qui m’accompagnera toujours », explique le joueur brésilien dans ce message commercial. Aussitôt, les médias espagnols ont bondi sur cela pour affirmer que Neymar était lui aussi prêt à partir du Paris Saint-Germain, ce qui aurait mis en alerte Doha où Nasser Al-Khelaifi rencontre actuellement l'Emir du Qatar. Reste que pour l'instant, le seul souci pour le PSG face à Neymar est de savoir qui a donné l'autorisation au joueur de partir pour le Brésil sans tenir compte de l'avis de Thomas Tuchel.