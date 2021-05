PSG : Neymar a trouvé le joueur parfait, il est impossible à acheter

Dans : PSG.

Sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar fait partie des meilleurs joueurs au monde. Malgré tout, il n’estime pas être le joueur parfait.

À l’image de la saison du PSG, l’exercice 2020-2021 de Neymar aura été mitigé. Auteur de 17 buts et 11 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, l'international brésilien n’a pas réalisé ce qu'il voulait. Freiné par les blessures et les suspensions, Neymar a raté de précieux rendez-vous. Comme la finale de la Coupe de France contre Monaco mercredi, ou la double confrontation face au Barça en Ligue des Champions en février-mars. Resté dans l’ombre de Kylian Mbappé à Paris, le joueur de 29 ans aura à coeur de se racheter dès cet été avec le Brésil, puis de nouveau avec le PSG à la rentrée. Avec l'objectif de devenir (enfin) le meilleur joueur du monde ? Sûrement, vu que Neymar rêve toujours de gagner le Ballon d’Or.

« La jambe gauche de Messi, la vitesse de Mbappé »

Mais en attendant, le Parisien a défini son « joueur parfait », celui qui n'aurait aucun défaut sur un terrain de foot. « Le joueur parfait ? Dois-je me considérer ou non ? Je peux me considérer, bien. Alors, je pense au physique de Cristiano Ronaldo. L'élasticité d'Ibrahimovic, le jeu de tête de Sergio Ramos, la vitesse de Mbappé. Après, je prends la jambe gauche de Messi, mon pied droit, la finition de Lewandowski, le tacle de Kanté et la création de Verratti », a lâché, sur le Manchester Evening News, Neymar, qui a donc bon goût. Une combinaison qui pourrait en effet permettre de créer un joueur totalement fou, et capable de mettre tout le monde d'accord sur l'éternel débat du meilleur joueur de tous les temps. En attendant, ce joueur ultime n'existe pas, à part sur quelques consoles de jeux vidéos.