PSG : Ndombélé s'offre à Mauricio Pochettino !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le dossier Tanguy Ndombélé avance bien du côté du PSG. Courtisé en Italie notamment, le joueur de Tottenham prend la direction de Paris séduit par Mauricio Pochettino.

Le PSG est bien parti pour finaliser sa première arrivée du mercato hivernal. Désireux de renforcer son entrejeu, le club parisien a activé récemment la piste menant à Tanguy Ndombélé. Le milieu français de Tottenham n'est plus en odeur de sainteté dans le club du nord de Londres. Antonio Conte ne compte pas sur lui et il est devenu en peu de temps la bonne affaire de Premier League. Après avoir pris contact avec le joueur, le PSG accélère encore plus sur le dossier selon Foot Mercato. En effet, ses représentants sont arrivés dans la capitale française pour discuter de contrat avec l'état-major parisien.

Pochettino-Ndombélé, une relation forte

Tanguy Ndombélé semble en effet privilégier le PSG aux autres équipes sur le coup. Le milieu français a notamment une belle côte en Italie puisque Naples ou encore l'AS Roma de son ancien manager José Mourinho le suivent. L'Atlético Madrid est aussi sur les rangs en Espagne mais Ndombélé veut aller à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Inside Parisien • PSG (@insideparisien)

Originaire de région parisienne, l'ancien milieu lyonnais a toujours été attiré par le PSG. Mais, c'est surtout la présence de Mauricio Pochettino qui le pousserait vers Paris. Le joueur français et le technicien argentin se sont côtoyés à Tottenham et ils sont restés en contact permanent même après le départ de Pochettino des Spurs. L'affection est réciproque puisque Pochettino a joué un grand rôle dans ce dossier. Si des rumeurs sur une venue de Ndombélé au PSG ont été récurrentes ces dernières années, Leonardo n'a jamais été convaincu d'aller au bout pour le Français. Mais, Pochettino a poussé son directeur sportif à insister pour le faire venir. Du côté des joueurs, Kimpembé et Mbappé seraient ravis de l'arrivée de Ndombélé dans l'effectif. Tous les voyants sont au vert, reste maintenant à trouver un accord financier avec Tottenham pour un joueur dont le contrat court jusqu'en 2025.