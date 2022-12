PSG : Navas écoeuré par Paris, sa réaction est brutale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Keylor Navas a totalement perdu sa place de titulaire au PSG depuis l'arrivée de Christophe Galtier au PSG. Le Costaricien a du mal à cacher son spleen.

Arrivé au PSG en grande pompe depuis le Real Madrid en 2019, Keylor Navas a très vite fait l'unanimité. Il faut dire que son talent et son palmarès parlent pour lui depuis de nombreuses années. Cependant, les nuages sont arrivés en 2021 lors de l'arrivée surprise de Gianluigi Donnarumma, alors que ce dernier était en fin de contrat avec l'AC Milan. Si Mauricio Pochettino avait joué l'alternance la saison dernière, Christophe Galtier a lui fait un choix fort : Keylor Navas est remplaçant. Une situation difficile à vivre pour un gardien qui a rendu de gros services au PSG et qui ne joue plus du tout. Proche de Naples l'été dernier, Navas n'avait finalement pas pu se mettre d'accord avec le club de Serie A. Un départ n'est pas exclu lors du prochain mercato hivernal.

Keylor Navas l'a mauvaise

Keylor Navas 🇨🇷 sur Instagram 📲 :



« Je pensais m’être trompé et j’ai regardé la vidéo genre 5 fois pour voir si j'aparaissais, puis je me suis rendu compte que non 😢😢😢» https://t.co/b9hCo7LiDK pic.twitter.com/iQZCBGovXJ — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) December 26, 2022

Et Navas, revenu récemment à Paris après avoir disputé la Coupe du monde 2022 avec le Costa Rica, fait déjà parler de lui. En effet, le PSG a publié ce lundi une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle l'entraînement du jour est condensé. On voit bel et bien les gardiens du PSG mais pas Keylor Navas. De quoi faire rire jaune l'ancien du Real Madrid, qui a commenté sous le post francilien : « Je pensais m’être trompé et j’ai regardé la vidéo genre 5 fois pour voir si j'apparaissais, puis j’ai réalisé que non ». Car Navas a bien été coupé au montage pour le format Instagram, alors qu'il apparaît dans la version plus longue. Une sortie qui fait déjà pas mal de bruit chez les fans du PSG, qui aimeraient que la situation ne chauffe pas déjà avant la reprise de la Ligue 1 ce mercredi face à Strasbourg. A noter que les champions de France ont annoncé officiellement ce lundi le départ de Jean-Claude Blanc après douze années passées au club. Le directeur général rejoindra Nice et Ineos.