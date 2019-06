PSG : Navas dit oui à une offre en or, qui peut disparaître !

Dans : PSG, Mercato.

Désireux de voir s’il avait sa chance avec le retour de Zinedine Zidane, Keylor Navas a bien compris qu’il ne serait pas le titulaire du Real Madrid la saison prochaine.

Malgré son amour pour le maillot merengue, le gardien de 32 ans a encore envie de jouer et est désormais plus que tenté à l’idée de rejoindre le PSG. Avec le départ de Gianluigi Buffon, le champion de France ne devrait pas se contenter de son duo Areola-Trapp, et a débuté les négociations avec le Costaricien. Et cela a très bien avancé puisque le média espagnol ABC annonce un accord entre Navas et le Paris Saint-Germain.

Celui-ci porte sur un contrat de trois ans, un salaire de 7 ME et l’assurance d’être le titulaire au lancement de la saison. De quoi forcément séduire Navas, qui verrait son salaire augmenter par rapport aux 5 ME qu’il touche chaque année au Real Madrid. Il reste toutefois de nombreux obstacles. A savoir si ce deal conclu avec Antero Henrique tiendra le coup en cas de départ du dirigeant portugais, mais aussi la position d’Alphonse Areola, qui n’envisage clairement pas de revenir à un statut de numéro 2 alors qu’il a terminé la saison en tant que titulaire au PSG.