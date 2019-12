PSG : Navas à Paris, ça fait un heureux au Real

Dans : PSG.

En fin de mercato, le Real Madrid a conclu un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Keylor Navas, moyennant 15 ME. Un deal dont Zinedine Zidane se serait bien passé…

Et pour cause, l’entraîneur du Real Madrid a toujours considéré l’international costaricien comme un excellent gardien, dont le niveau est certainement égal, si ce n’est supérieur, à celui de Thibaut Courtois. La saison dernière, le débat était d’ailleurs permanent à Madrid afin de savoir qui méritait la place de titulaire. Depuis cet été, Thibaut Courtois est logiquement devenu indiscutable avec le départ de Keylor Navas au PSG. Un transfert qui a permis au Belge de travailler dans plus de sérénité comme il l’a lui-même indiqué dans les colonnes de Marca.

« En fin de compte, c'est comme dans la vie. Avec certains, vous avez plus de relations et vous parlez plus. C’était un partenaire et il y a toujours eu une bonne relation entre nous. Pour moi, le fait qu’il ne soit plus là ne m’a en rien aidé. Je pense que c'est plus qu'il n'y a plus ce débat de l'extérieur, car de l'intérieur nous étions deux gardiens qui nous entraînions bien et qui étions en concurrence, comme actuellement avec Areola qui est un magnifique gardien de but. Alors l'exigence pour moi, jour après jour, n'a pas changé, mais il semble y avoir moins débat à l'extérieur » a estimé le gardien du Real Madrid, qui affiche bizarrement un bien meilleur niveau depuis le départ de Keylor Navas. Comme s’il était enfin délesté d’un poids au Real Madrid…