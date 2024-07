PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi s'énerve et lâche 50 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG accélère ces dernières heures sur le marché des transferts. Désiré Doué est jugé comme une piste prioritaire pour Luis Enrique et Luis Campos.

Luis Enrique a une idée bien claire de l'équipe qu'il veut avoir à disposition dans les prochaines semaines. Cependant, le PSG a du mal à boucler certaines arrivées. Les pistes ne manquent pas, surtout dans le secteur offensif. Plus que jamais sur le départ du Stade Rennais, Désiré Doué est un joueur courtisé. Le Bayern Munich, Tottenham et le PSG semblent les mieux placés pour l'accueillir. Si Rennes est ouvert à une vente, les Bretons ne veulent en revanche pas brader leur crack de 19 ans. Le club rennais veut 50 millions d'euros pour Désiré Doué.

Le PSG passe la seconde pour Désiré Doué

Ces dernières heures, le Bayern Munich a envoyé une offre au Stade Rennais pour le milieu offensif. On attendait alors logiquement la réponse du PSG. Et elle n'a pas tardé puisque selon les informations de La Chaine L'Equipe, les champions de France ont envoyé une belle offre aux Bretons ce mardi. Santi Aouna précise de son côté les montants. « Le PSG a formulé une offre d'environ 40M€ + 10 M€ de bonus. Rennes en attend 50M€ + bonus. Discussions en cours », indique notamment le journaliste spécialiste du mercato. Reste à savoir si la formule conviendra désormais au Stade Rennais, qui voudrait être fixé le plus rapidement possible. C'est aussi le cas des clubs intéressés. A noter que Désiré Doué est actuellement présent avec l'équipe de France Olympique pour disputer les JO de Paris dans quelques jours. Il rejoindra donc sa prochaine équipe à l'issue de la compétition. Mais Doué n'a jamais caché son attrait pour le PSG et pourrait donc bien se fondre dans l'effectif de Luis Enrique.