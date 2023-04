PSG : Nasser Al-Khelaïfi président à vie, le Qatar a tranché

Dans : PSG.

Les défaites s’enchainent au PSG et les critiques pleuvent sur l’entraîneur Christophe Galtier, le coordinateur sportif Luis Campos… et le président Nasser Al-Khelaïfi, lequel n’est pas non plus épargné. Mais le soutien est total du côté du Qatar.

Plus contesté que jamais, Christophe Galtier est menacé au Paris Saint-Germain. Au même titre que Luis Campos, l’entraîneur parisien est dans la tourmente après la nouvelle défaite du club de la capitale, dimanche soir contre l’Olympique Lyonnais en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Mais les deux responsables du secteur sportif du PSG ne sont pas les seuls à essuyer les critiques des supporters parisiens ces dernières heures. Un homme cristallise lui aussi la colère des observateurs en la personne de Nasser Al-Khelaïfi, en place depuis le début du projet QSI et très discret dans les médias ou face aux supporters, notamment dans les périodes de fortes turbulences comme c’est actuellement le cas.

L'Emir du Qatar a une confiance totale en Al-Khelaïfi

Malgré les critiques dont il fait l’objet de la part des consultants et des supporters du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi peut dormir tranquille. Car selon les informations du Point, l’actuel président du PSG n’est absolument pas menacé. En effet, alors que le Qatar est actuellement penché sur le rachat de Manchester United, l’Emir n’a aucunement l’intention de fragiliser l’équilibre de sa direction à Paris avec un éventuel licenciement de Nasser Al-Khelaïfi. « L'émir n'est donc pas d'humeur à débarquer son protégé, qui passe entre les gouttes. Reste à savoir si cette position figée jusqu'ici perdurera si le PSG continue de décevoir chaque printemps » écrit Le Point dans un édito publié ce lundi au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes face à l’OL (0-1).

Il y a trois jours, L’Equipe consacrait justement un dossier à Nasser Al-Khelaïfi et mettait en avant le calendrier surchargé de l’actuel président du Paris Saint-Germain, lequel est également président du conseil d’administration de BeInSports, président de l’ECA des clubs, président de QSI, membre du conseil d’administration de la LFP, président de la Fédération qatarie de tennis et président de la fédération qatarie de Squash. De multiples casquettes qui peuvent potentiellement l’empêcher de faire du PSG sa priorité et d’assurer correctement sa mission en tant que président du club de la capitale. La contestation se fait en tout cas de plus en plus forte à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi au fil des résultats médiocres obtenus par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et désormais, aussi, en Ligue 1. Mais avec l'appui de l'Emir du Qatar et sa bonne image auprès des instances, le dirigeant parisien est en tout cas tranquille pour un bon moment, malgré des résultats décevants.