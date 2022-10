PSG : Nasser Al-Khelaifi jaloux de l'OM, le terrible aveu

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Quand QSI est arrivé à Paris en 2011, le PSG a pris une toute nouvelle dimension en France et en Europe. Les victoires, les stars et les trophées, les Qataris ont rapidement tout raflé. Mais, Nasser Al-Khelaifi était frustré par l'ambiance du Parc des Princes.

Il est bien loin le temps où le PSG était raillé en France pour les frasques de ses joueurs, les résultats décevants et les crises en interne comme c'était particulièrement le cas dans les années 2000. Le club parisien est devenu une machine de guerre avec des stars à tous les étages de la fusée. Le PSG domine la Ligue 1 avec autorité depuis plus d'une décennie et plus précisément 2011. Cette année-là, QSI prenait le contrôle des opérations et mettait sur pied un projet très ambitieux. De quoi faire rêver les Parisiens mais aussi faire de l'ombre aux autres grands clubs français comme l'OM, l'ASSE ou l'OL.

Nasser Al-Khelaifi enviait l'OM et l'ASSE pour leur public

Ainsi, rapidement, le PSG a bénéficié d'une supériorité hors-normes d'un point de vue sportif mais surtout médiatique. Toutefois, il y avait un goût d'inachevé dans cette nouvelle image du PSG, ce qu'avait compris son président Nasser Al-Khelaifi. A cette époque, les ultras ne sont plus les bienvenus au Parc après l'élaboration du plan Leproux en 2010. Malgré la superbe équipe alignée sur le terrain, l'ambiance du stade parisien laissait à désirer surtout face au Vélodrome ou au Chaudron stéphanois. Nasser Al-Khelaifi ne le supportait pas.

Dans le dernier numéro de @lequipeEXPLORE , on apprend que Nasser Al-Khelaïfi, le patron du PSG, aurait été "jaloux" de l'ambiance de l'OM et de l'ASSE...#ASSE pic.twitter.com/afaxBdO9jT — Antoine CHIRAT (@chiratantoine) October 7, 2022

C'est ce qu'a confessé un ancien haut dirigeant du club à l'époque auprès de l'Equipe. « Avec les joueurs transférés, il n’y avait pas de difficultés pour remplir le stade mais il n’y avait pas d’ambiance. Nasser était jaloux de ce qu’il pouvait voir à Marseille ou Saint-Étienne », lâche l'homme dont le nom n'est pas donné par le quotidien sportif. Heureusement pour lui, ce constat a quelque peu changé avec le retour des ultras en 2016 et la popularité toujours plus grande du club parisien en France.