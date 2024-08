PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi est amoureux, le Qatar n’a jamais vu ça

Dans : PSG.

Le PSG est parti fort cette saison, avec un Luis Enrique qui compte voir son équipe jeune et prometteuse monter en puissance. Nasser Al-Khelaïfi veut récompenser son entraineur.

Un mercato calme et maitrisé même s’il ne fait pas forcément rêver les supporters parisiens, un entraineur écouté et qui continue son travail sur le long terme, le PSG vit un de ses étés les plus calmes depuis bien longtemps. Luis Enrique est aux commandes du secteur sportif et après sa première saison encourageante, il a même pris du galon en ayant son mot à dire en ce qui concerne le mercato. La preuve, il a par exemple apposé son véto au départ de Fabian Ruiz, joueur qu’il apprécie particulièrement et que le PSG voulait vendre pour capitaliser sur son bel Euro.

Barcola et Zaïre-Emery, Luis Enrique marque des points

Ce jeudi, Le Parisien se penche sur la situation de Luis Enrique, qui aborde donc la dernière année de son contrat. Et est même bien parti pour en rajouter d’autres si les choses continuent d’aller dans le même sens. En effet, le PSG est très satisfait de son entraineur, qui a remis le club dans le dernier carré de la Ligue des Champions malgré la déception de l’élimination face à Dortmund. Outre la conservation du titre de champion de France et la victoire en Coupe de France, c’est la façon dont la saison a été gérée qui impressionne réellement Nasser Al-Khelaïfi.

Résultat, le dirigeant qatari a émis l’envie de prolonger son entraineur espagnol, qui partage la même vision des choses pour l’avenir. Nasser Al-Khelaïfi apprécie sa maitrise de l’effectif, mais aussi sa capacité à utiliser les jeunes et à faire progresser les espoirs, à l’image des saisons de Warren Zaïre-Emery ou de Bradley Barcola. Exactement ce que recherche QSI pour son nouveau projet mis en place. De plus, Luis Enrique, malgré sa fermeté lors de certains entretiens, n’a fait aucune fausse note, prenant par exemple pour lui la décision de ne pas faire jouer Kylian Mbappé quand ce dernier a annoncé son départ du PSG, même si l’ordre venait très certainement d’en-haut.

Tuchel et Blanc avaient prolongé

Une fidélité à toute épreuve qui pourrait donc le mener plus loin que quiconque au PSG version Qatar. Personne n’est resté plus de trois saisons avec le club de la capitale depuis 2011, et la prolongation de Luis Enrique pourrait rendre cet exploit possible. Le Parisien affirme en tout cas que Nasser Al-Khelaïfi est totalement sous le charme de l’ancien coach du FC Barcelone, au point de devenir le troisième entraineur à être prolongé après Laurent Blanc et Thomas Tuchel. Mais attention, pour le Français comme pour l’Allemand, cela s’était suivi d’un limogeage peu de temps après, les résultats en berne ou la défiance vis à vis de la direction n’ayant pas résisté bien longtemps aux nouveaux contrats.