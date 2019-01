PSG : Naples va au Qatar, et repart avec 100 ME pour Allan !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Doublé par le FC Barcelone dans le dossier Frenkie De Jong, le Paris Saint-Germain rêve de se venger de manière spectaculaire.

Le transfert qui semblait impossible d’Allan est désormais bien engagé vu d'Italie. Naples, qui avait annoncé avec fracas que le départ de son milieu de terrain était impossible à envisager, a clairement changé d’avis. Au point de voir ses dirigeants prendre la direction du Qatar pour aller négocier au plus haut niveau afin de boucler cette opération. Et selon Carlo Alvino, journaliste pointu sur l’actualité napolitaine pour la Sky, le transfert du Brésilien a de grandes chances de se boucler prochainement. Les deux clubs sont proches de trouver un accord définitif, et ont déjà trouvé un terrain d’entente sur les grandes lignes de ce transfert XXL.

Avec les bonus, cette opération dépasserait même les 100 ME. Naples aurait profité de son passage au Qatar, pour signer un contrat de sponsoring avec QSI, permettant ainsi de s’accorder sur le long terme et de travailler plus directement pour d’autres affaires. Le joueur, qui a fait savoir sa volonté de signer au Paris Saint-Germain, s’est entrainé à part ces derniers jours, et se tient prêt à vider son casier pour rejoindre la capitale française. Il aurait déjà négocié un contrat de quatre ans avec un salaire, primes incluses, montant à 8 ME, soit bien plus que le salaire actuel du joueur de 28 ans.