PSG ‍: Naples crache sur les agents de Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Khvicha Kvaratskhelia a fait ses débuts sous le maillot du PSG samedi soir contre Reims, avec une passe décisive au crédit du joueur géorgien. Du côté de Naples, l'heure du règlement de compte a sonné.

C'est sous des trombes d'eau que Khvicha Kvaratskhelia, premier renfort du Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'hiver, a joué ses premières minutes avec son nouveau club. Et même si les champions de France n'ont pas réussi à déborder Reims, l'ancien joueur de Naples a tout de même fait la passe qui a permis à Dembélé de marquer le but parisien. Plutôt satisfait de sa performance inaugurale, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas eu l'occasion de répondre aux propos d'Antonio Conte, lequel a réglé son compte aux agents de l'international géorgien après la victoire de son équipe face à la Juventus. L'entraîneur italien de Naples en veut terriblement aux représentants de Kvara, dont il estime qu'ils se sont comportés de manière honteuse avec le club italien.

Les agents de Khvicha Kvaratskhelia ont menti à Naples

Khvicha Kvaratskhelia a effectué ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain ce samedi soir à l'occasion de #PSGSDR.#WelcomeKvara — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2025

Antonio Conte, qui n'est pas du genre à mâcher ses mots, estime que les agents de Khvicha Kvaratskhelia ont joué double jeu, et ont même trahi le Napoli depuis des mois lors des négociations de prolongation de l'attaquant international géorgien. « Je souhaite à Kvara et sa famille le meilleur possible, il a fait son choix. Mais j’ai été triste d'apprendre que ses agents négociaient depuis si longtemps avec le PSG. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça sympa et correct, a lancé l’entraîneur de Naples, visiblement très remonté contre les représentants de son ancien joueur, à qui il a réservé une dernière flèche. Nous lui souhaitons le meilleur, car c'est un bon garçon. Nous allons de l’avant. Tout le monde est utile, mais personne n'est indispensable. » Il est vrai qu'Antonio Contre a vu partir Victor Osimhen au mercato d'été et Khvicha Kvaratskhelia au mercato d'hiver, ce qui n'est pas rien. Cependant, cela n'empêche pas Naples d'être solide leader de la Serie A.