PSG : N'Golo Kanté craque pour deux clubs, Paris n'est pas dedans

Moins à son aise cette saison dans le jeu, puisque son entraineur Maurizio Sarri lui demande de jouer plus haut et de ne plus être focalisé uniquement sur la récupération, N’Golo Kanté voit ses courtisans se réveiller en vue de l’été prochain.

Le champion du monde français pourrait en effet être la sentinelle de rêve pour le Paris Saint-Germain, qui n’a toujours pas trouvé son bonheur cet hiver, même si Marquinhos a parfaitement bien rempli cette mission contre Manchester United la semaine dernière. Il n’empêche, le grand objectif de Thomas Tuchel est d’avoir un spécialiste du poste au prochain mercato, et Paris pourrait mettre une énorme somme d’argent pour avoir gain de cause.

Mais le Daily Mirror vient mettre un énorme coup de froid à cette possibilité ce dimanche, et même deux. Tout d’abord, l’ancien joueur de Caen n’a aucune intention de quitter Chelsea, où il se sent bien dans sa vie quotidienne, malgré quelques turpitudes sur le plan sportif. Et ensuite, en cas de transfert, N’Golo Kanté craquerait pour l’un des deux géants espagnols, à savoir le FC Barcelone ou le Real Madrid. Ces deux clubs n’ont pour le moment pas bougé le petit doigt à ce sujet, mais cet appel du pied aurait de quoi faire réagir. Même si le club catalan vient de recruter Frenkie De Jong à ce poste, et que le Real Madrid est pleinement satisfait des prestations de Casemiro. En tout cas, le PSG semble bien loin des préoccupations du milieu de terrain français pour les prochains mois.