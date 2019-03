PSG : N'Golo Kanté cible n°1 pour Al-Khelaifi et Paris au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Ancien président légendaire du Paris Saint-Germain, dont il a été l'un des fondateurs, Daniel Hechter est un témoin plus qu'attentif de l'évolution du club de la capitale. Et ce mercredi, dans Le Parisien, le couturier, qui avait réalisé le superbe maillot du PSG, évoque l'avenir du Paris SG et notamment ce que Nasser Al-Khelaifi devra faire au prochain mercato estival. Pour Daniel Hechter, il est évident que rien ne sera simple cet été, et il explique pourquoi Paris doit se focaliser sur un joueur.

Dans le quotidien régional, l'ancien patron du Paris Saint-Germain dévoile ses doutes et son espoir. « Je suis inquiet à court terme car le Real vient de réaliser un grand coup. Les Madrilènes étaient aussi mal que le PSG après leur élimination contre l’Ajax. Mais ils ont fait un grand coup en rappelant Zidane. Et cela veut dire que le prochain mercato va être difficile. On bénéficie à Paris de deux joueurs exceptionnels et on n’a jamais eu une attaque aussi fournie avec Mbappé, Neymar, Cavani, Di Maria. Le PSG a besoin de se renforcer, pas de se diminuer. Motta et Matuidi n’ont jamais été remplacés. D’abord, j’essayerais de garder mes meilleurs éléments. Si on veut gagner la Ligue des champions, il faut recruter deux cracks au milieu. J’aimerais bien N’Golo Kanté. Associé avec Verratti plus un autre milieu, ce serait pas mal... », explique Daniel Hechter, qui sait cependant que cela ne sera pas si facile que cela de faire venir le milieu de terrain français de Chelsea, où le prochain mercato risque aussi d'être agité. Et surtout rien ne dit que N'Golo Kanté souhaite revenir en Ligue 1.