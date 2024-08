PSG ‍: Monaco fait jubiler l’Arabie Saoudite pour Danilo

Annoncé dans le viseur de Monaco depuis plusieurs jours, Danilo Pereira ne rejoindra pas le club de la Principauté. Une aubaine pour l’Arabie Saoudite, qui suit de près la situation du défenseur du PSG.

Placé sur la liste des transferts par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Danilo Pereira pourrait agiter cette dernière journée du mercato dans la capitale française. A l’instar de Milan Skriniar, l’international portugais a de fortes chances de partir, mais sa destination reste pour l’instant un mystère. Ces derniers jours, un intérêt de l’AS Monaco était évoqué avec insistance pour l’ancien capitaine du FC Porto. En quête d’un milieu défensif après le départ de Youssouf Fofana, le club de la Principauté semblait intéressé, mais des négociations entre l’ASM et Danilo Pereira ont été démenties ce vendredi par Fabrizio Romano.

🚨⚠️ Danilo Pereira can still leave PSG but AS Monaco are NOT working on this deal despite reports.



If European clubs don’t sign Danilo by midnight, Al Ittihad can be destination for him as strongly interested 🟡⚫️👀🇸🇦 pic.twitter.com/qfPiGFiZz2