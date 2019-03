PSG : Miracle, Neymar stupéfie le Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Blessé au 5e métatarse contre Strasbourg, Neymar est absent depuis le 23 janvier au Paris Saint-Germain. Mais l’international brésilien récupère vite et fait même des miracles. Préparateur physique personnel de l’ancienne star du FC Barcelone, Ricardo Rosa s’est réjoui de la guérison expresse de Neymar, lequel travaille d’arrachepied pour revenir le plus vite possible à son meilleur niveau.

« Les résultats sont excellents, certains étant même supérieurs à la moyenne des joueurs de football. L’idée est de poursuivre jusqu’à l’autorisation du staff médical (du PSG) pour reprendre l’entraînement sans restriction. Sur la partie physique, nous avons fait des évaluations et des séances d’entraînement, notamment de force » a-t-il confié. Son de cloche similaire du côté de l’entourage de Neymar, même si le discours est légèrement plus prudent. Effectivement, aucun risque ne sera pris avec le n°10 du Paris Saint-Germain, lequel ne sera de retour sur les terrains que lorsqu’il sera totalement soigné. Il faut dire qu’il serait assez incompréhensible de prendre le moindre risque avec Neymar alors que le PSG n’a quasiment plus rien à jouer après son élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United…