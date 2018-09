PSG : Michael Jordan en tribune au Parc, et il n’a pas dû aimer ça

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour la réception de Reims, le Parc des Princes accueillait un hôte de prestige avec son Airness Michael Jordan, venu sur Paris pour la semaine pour concilier business et le suivi de la Ryder Cup de golf. Sa présence dans le stade de la Porte d’Auteuil était assez logique, puisque le PSG et sa marque Jordan Brand viennent de passer un spectaculaire partenariat pour une nouvelle gamme de vêtements allant du maillot de foot, avec notamment le troisième maillot du PSG cette saison, à des tenues plus diversifiées pour plaire à un large public.

Le départ de cette collaboration étant canon, ce sont plusieurs millions d’euros qui vont rentrer dans les caisses du club de la capitale. Pas négligeable à l’heure où l’UEFA se plait toujours à embêter le champion de France sur ses comptes. Et pourtant, les supporters ont affiché leur mécontentement au coup d’envoi de la rencontre, avec une banderole explicite : « C’est un maillot de foot ou de basket ? ». Un message contestataire qui démontre qu’une frange des supporters du PSG n’apprécie pas ce mélange des sports, même si ce troisième maillot, en dehors du logo de la marque Jordan Brand, ne laisse pas la place au doute sur le sport pratiqué par ceux qui le portent.