PSG : Messi sifflé, l'Argentine a déjà fait pire

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Neymar et Léo Messi ont été copieusement sifflés par le Parc des Princes ce week-end à la suite de la déroute à Santiago Bernabeu. En Catalogne et en Argentine, cette situation est jugée inacceptable mais Marcelo Gallardo a tenu à rappeler des souvenirs.

Le Paris Saint-Germain a vécu des retrouvailles compliquées avec son propre public lors de la large victoire (3-0) sur les Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Pointés du doigt tout comme Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, Neymar et Lionel Messi ont été pris à partie par leurs propres supporters. Au programme, des sifflets contre les deux protagonistes à chacune de leur prise de balle. Concernant la communauté catalane et argentine, ces sifflets ont été très mal perçus. La presse étrangère a condamné le comportement du Parc des Princes à l’encontre du septuple Ballon d’Or. « Un cauchemar » (AS), « Un malaise » (Mundo Deportivo), « Une honte » (presse argentine). Marcelo Gallardo, entraîneur de River Plate, a quant à lui répondu au peuple argentin qui s’en prend au PSG. « Nous avons aussi beaucoup maltraité Messi alors ne jouons pas aux patriotes maintenant. J'ai écouté beaucoup de gens le critiquer. Nous avons aussi pas mal maltraité Messi avant qu'il ne se retire de l'équipe nationale, puis décide, Dieu merci, de revenir. Ayons aussi de la mémoire » a déclaré le tacticien argentin, également passé par le PSG dans le passé.

« Messi a été sifflé en Argentine et à Barcelone »

Messi a été sifflé en Argentine et à Barcelone. Di Stefano, Kopa, Ronaldo, Raul, Benzema l'ont été à Madrid etc. C'est le destin des héros. Les supporters n'ont pas envie que leur club devienne une maison de retraite. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le football. https://t.co/OyK9znZoR0 — Thibaud Leplat (@tleplat) March 14, 2022

En France, les avis divergent mais la quasi-totalité des médias comprend les sifflets du Parc des Princes à l’encontre de la Pulga. « Messi a été sifflé en Argentine et à Barcelone. Di Stefano, Kopa, Ronaldo, Raul, Benzema l'ont été à Madrid etc. C'est le destin des héros » a déclaré le journaliste Thibaud Leplat sur Twitter en réponse à Johan Micoud. Le consultant de la Chaîne L’Équipe, avait dénoncé l'attitude des fans du PSG. « Non mais sérieux comment peut-on siffler Messi à chaque fois qu’il touche le ballon ? On touche vraiment le fond, il n’y a qu’en France que l’on peut voir cela. Tellement triste ! On ne le mérite tout simplement pas » a twitté le chroniqueur avant de voir Daniel Riolo, connu pour son franc-parler, rétorquer. « On pourra toujours visionner son passé à la maison, mais au stade y’a plus rien à voir. Et il peut emmener Neymar et Ramos avec lui. Le PSG ne fera rien avec eux » a lâché le journaliste de RMC. Arrivé libre cet été, Lionel Messi déçoit cette saison avec deux petits buts en Ligue 1. Lié au PSG jusque juin 2023, la catastrophe de Santiago Bernabeu pourrait redistribuer les cartes.