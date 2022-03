PSG : Messi, Neymar, Thierry Henry casse ce tabou !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ancien joueur de très haut niveau, Thierry Henry connaît mieux que quiconque l’importance du mental dans les performances des joueurs, et notamment des grandes stars comme Neymar ou Lionel Messi du côté du PSG.

Depuis le début de cette saison, les suiveurs du club de la capitale française ont souvent critiqué Neymar et Lionel Messi. Il faut dire qu’à côté de Kylian Mbappé, qui enchaîne les buts et offre des victoires au PSG, le Brésilien et l’Argentin font presque tâche. Si le sextuple Ballon d’Or monte peu à peu en puissance, Neymar est l’ombre de lui-même depuis son retour de blessure il y a quelques semaines. Pourtant, en février dernier, Thierry Henry n’avait pas hésité à prendre sa défense en évoquant un problème mental, plus que physique ou technique, chez l’Auriverde. Un sujet un peu tabou que l’ancien attaquant français espère voir se démocratiser à l’avenir.

« Si un joueur a un problème mental ou autre, qu'il le dise »

« Neymar parle mais est-ce qu'on l'entend ? »



Thierry Henry, aimerait voir le tabou de la santé mentale des joueurs de foot brisé. Tout en ayant conscience de la difficulté de la tâche https://t.co/H3rF078Op9 pic.twitter.com/PjxdskFWXf — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 6, 2022

« Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression... Donc ma première réflexion était : ''Est-ce qu'il est bien ?''. Ce n'était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n'accélère plus... Il parle mais est-ce qu'on l'entend ? Il demande de''l'aide'', il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain. Quand on parle de Messi ou de Neymar, de joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension. Lorsque Lionel a pleuré en partant de Barcelone, ce n'était pas programmé. Quand tu penses que tu ne vas jamais partir de quelque part et que d'un coup ça arrive, ça crée un choc émotionnel. Les gens disent :''Oui mais ça va, il a tout ce qu'il faut à Paris''. Mais ce n'est pas si évident. On cite en exemple Neymar, Messi, Mbappé parce que c'est le sommet du sommet en France mais c'est valable pour tout le monde. On est en 2022, il faut s'ouvrir. Si un joueur a un problème mental ou autre, qu'il le dise. Que les gens n'aient pas une mauvaise réaction, c'est tout à fait normal. Parfois, tu ressens la pression de tes parents, de ton agent, des mecs de ta cité, des médias, des supporters, du coach.... ta propre pression. Quand tout s'accumule, c'est très dur. Il faut que ce ne soit plus tabou. Parlez !''Je n'ai pas peur'', ''je n'ai pas mal'', ce n'est pas vrai, ça n'existe pas », a lancé, dans L’Equipe, le consultant d’Amazon Prime Video, qui sait que Neymar et Messi seront meilleurs quand ils seront bien dans leur tête au PSG.