PSG : Messi fait pitié, la violente attaque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Décevant avec le PSG depuis le début de la saison, Lionel Messi est attendu au tournant ce mardi à l’occasion du choc face au Real Madrid.

Les grands moments sont faits pour les grands joueurs et incontestablement, le choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions est le grand moment que le club de la capitale attend depuis plusieurs mois. En toute logique, Lionel Messi est donc attendu au tournant au Parc des Princes face à une équipe contre laquelle il a tant brillé lorsqu’il portait les couleurs du FC Barcelone. A l’instar de son coéquipier d’attaque Kylian Mbappé, la star argentine sera scrutée sous tous les angles mardi soir face au Real Madrid de Carlo Ancelotti. Mais s’il veut briller contre une équipe aussi solide, Lionel Messi devra impérativement rehausser son niveau de jeu selon Giovanni Castaldi, très déçu par le rendement de La Pulga depuis le début de la saison en Ligue 1.

Messi chahuté par Giovanni Castaldi

Messi, Neymar e Mbappé 🔥 pic.twitter.com/fTZr9nGKGB — Messi Brasil (@PortalMessi) February 14, 2022

« Je trouve que l’on est extrêmement déçu par Lionel Messi à chaque fois que l’on va voir le PSG au Parc des Princes. Honnêtement, moi il me fait de la peine quand je le vois actuellement… Il n’arrive plus à faire une différence, il marque très peu de buts, il est peu efficace et surtout il y a peu d’apport dans le jeu avec le Paris Saint-Germain. Peut-être que face au Real Madrid il fera un grand match et en tant qu’amoureux du football on ne peut que souhaiter que Messi soit brillant, mais pour l’instant, il n’est pas arrivé à Paris… » a lancé le journaliste de RTL, qui attend beaucoup plus du sextuple Ballon d’Or, buteur à Lille il y a deux semaines mais qui déçoit globalement depuis son arrivée en France en provenance du FC Barcelone. Reste maintenant à voir si le choc de ce mardi face au Real Madrid en Ligue des Champions sera un déclic pour Lionel Messi dans son aventure parisienne. C’est ce que tout le Parc des Princes attend…