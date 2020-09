PSG : Messi et Leonardo, premier contact officiel !

Dans : PSG.

Tandis que le père de Lionel Messi arrive ce mercredi à Barcelone pour négocier, le PSG aurait tranquillement avancé ses pions sans faire de forcing.

Parti mardi soir d’Argentine, Jorge Messi, le père et agent du sextuple Ballon d’Or, est arrivé à l'aube, via un vol privé, à Barcelone où un rendez-vous annoncé comme décisif est programmé dans les prochaines heures avec Josep Maria Bartomeu. D’un côté le patron du Barça offrira une prolongation de contrat jusqu’en 2022 à Lionel Messi, tandis que de l’autre on n'a qu’une idée en tête, valider le bon de sortie de la Pulga. Mais les choses sont claires, Jorge Messi n’a aucune intention d’accepter la proposition de Josep Maria Bartomeu, le clan Messi étant prêt à aller au bras de fer et à porter l’affaire devant la FIFA si le FC Barcelone se montre intransigeant. Dans les colonnes d'Olé, Hernan Claus cite toujours Manchester City comme le favori numéro 1 pour faire venir la star argentine, mais le journaliste précise que du côté du club anglais, on ne fera signer Lionel Messi que si les choses sont claires avec le Barça. Le club anglais s’attend en effet à une attaque violente en cas de passage en force.

Mais Olé révèle également que du côté du Paris Saint-Germain on n’est pas resté inactif depuis que Lionel Messi a envoyé un recommandé au FC Barcelone pour annoncer son intention de partir. « Le PSG attend dans l'ombre. Le champion de France a l'argent qu'il faut pour discuter avec Messi, et lui permettre de rejoindre Neymar et Mbappé afin de continuer à renforcer la marque et gagner la Ligue des champions (...) Leonardo, le directeur sportif du club, a déjà eu une discussion officielle avec le père de Leo et lui a montré le désir du PSG de le faire signer. Le Paris Saint-Germain a compris qu'il est derrière Manchester, mais si City doute... », explique le journal argentin. En attendant, ce mercredi va apporter un nouvel épisode à l'incroyable feuilleton Lionel Messi débuté il y a seulement une semaine.