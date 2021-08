PSG : Julian Draxler pour 20ME, Paris le pousse en Allemagne

Dans : PSG.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison au sein du Paris Saint-Germain, Julian Draxler se retrouve dans le viseur d’un club de Bundesliga pendant ce marché des transferts.

On dirait bien que le Bayer Leverkusen apprécie le PSG, et plus précisément ses Allemands. En effet, après avoir coché le nom de Thilo Kehrer, le club de Bundesliga s’intéresse maintenant à Julian Draxler. Tout en sachant que le Bayer a déjà recruté Mitchel Bakker un peu plus tôt dans l’été du côté de Paris. Selon les informations de Kicker, Draxler est bien dans le viseur de Gerardo Seoane. « En raison de l'engagement de Messi, les chances de Draxler ont considérablement diminué sur le long terme. Cela ouvre une opportunité », peut-on lire dans les colonnes du journal germanique.

Draxler, un transfert de 20 ME ?

Prolongé jusqu’en 2024 en fin de saison dernière, le joueur de 27 ans ne pense pas trop à un départ pour l’instant. Il faut dire que Mauricio Pochettino continue de lui faire confiance, vu qu’il a été aligné dans le onze de départ sur tous les matchs du début de saison. Avec une certaine réussite, sachant que Draxler a notamment marqué un but et délivré une passe décisive contre Strasbourg le week-end dernier (4-2).

En l’absence des internationaux, comme Messi ou Neymar, le champion du Monde 2014 prend donc du plaisir. Mais en sera-t-il de même quand il se posera sur le banc des remplaçants pour regarder Mbappé, Neymar ou Messi à l’oeuvre ? En tout cas, l’ancien de Wolfsburg, arrivé à Paris en 2017 dans le cadre d’un transfert de 36 millions d’euros, doit se poser les bonnes questions. Car Leverkusen lui prépare une offre. Et sachant que Paris est à la recherche de nouvelles liquidités après avoir fait des folies pour Messi, Donnarumma, Ramos, Hakimi et Wijnaldum, un transfert de 20 ME pourrait être à l’étude avant la fin du mois d’août.