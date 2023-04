PSG : Messi au Barça, la réunion qui peut tout changer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les indices troublants sur la volonté de Lionel Messi de quitter le PSG pour revenir au FC Barcelone se multiplient. Le suspense reste néanmoins entier dans ce dossier complexe.

A deux mois d’une fin de saison qui n’a plus beaucoup d’intérêt au PSG, si ce n’est assurer l’essentiel en allant chercher un 11e titre de champion de France qui ne fera pas vraiment exploser le club de joie, l’avenir de Lionel Messi est très discuté. S’il n’est plus au centre des discussions en raison de ses performances sur le terrain, qui demeurent, en dehors de quelques éclaircies, très quelconques depuis le début de l’année 2023, la suite de sa carrière passionne la planète football.

Quatre choix pour Lionel Messi

Il faut dire que l’Argentin a le choix et le suspense semble total. La prolongation au Paris SG ne semble plus du tout aussi évidente qu’au début de l’hiver, le joueur comme le club parisien ayant énormément freiné devant le fiasco sportif de cette saison. Une signature en Arabie Saoudite, où Al-Hilal lui propose un contrat dantesque de 400 millions d’euros pour venir jouer dans le Golfe, est évoqué presque en dernier recours. Car si le championnat américain et la franchise de Miami le tente, Lionel Messi rêve de revenir au FC Barcelone.

Un retour compliqué, mais La Pulga est visiblement prête à oublier la façon assez peu glorieuse dont le club catalan l’a fait partir en 2021, pour terminer sa carrière dans une ville et une institution qui comptent énormément pour lui. Et ces derniers jours, la tendance ne cesse de pousser vers un incroyable retour, encore impensable il y a quelques mois tant il semblait avoir de la rancune contre Joan Laporta, qui l'avait mis à la porte sans sommation deux ans plus tôt.

Tout d’abord, le public est largement pour, puisque lors des derniers matchs, et notamment le Clasico face au Real, des chants « Messi ! Messi ! » ont été entendues à la 10e minute de jeu, en hommage au numéro de maillot de l’Argentin chez les Blaugrana. Autre indice, ce jeudi, le site officiel du FC Barcelone a connu un petit bug selon le journal Sport, puisqu’une fiche vierge du nom de Lionel Messi avec le numéro 30, est apparue pendant quelques instants. Suffisamment longtemps pour que les fans effectuent quelques captures d’écran même si la petite fuite a aussi été perçue comme un contrefeu après le lourd revers dans le Clasico contre le Real Madrid.

Le Barça a rendez-vous avec la Liga

Autre information de taille, le fait que les dirigeants barcelonais aient demandé un rendez-vous à la Liga pour présenter son plan d’économie de la masse salariale. Et selon la presse espagnole, cela comprend un « plan de faisabilité » pour savoir si la signature et le salaire de Lionel Messi pouvaient entrer dans les comptes du club catalan. D’énormes économies sont prévues, et l’utilisation de derniers leviers financiers pour se rapprocher de l’équilibre, mais bien évidemment, l’Argentin peut tout faire exploser alors qu’il n’y a aucune garantie de revenue en cas de signature, même s’il devrait logiquement ramener quelques gros sponsors avec lui.

Le FC Barcelone veut en tout cas éviter l’humiliation de discussions poussées avec Lionel Messi, pour ensuite se voir expliquer que l’enregistrement de son contrat ne passait pas le « cut » de la Liga. A ce sujet, Javier Tebas a été clair, pour lui à l’heure actuelle, il est impossible de voir le club blaugrana recruter Lionel Messi. Cela n’empêche pas les deux parties de discuter, histoire de comprendre que le septuple Ballon d’Or et son clan rêvent clairement de claquer la porte du PSG cet été, pour revenir au Barça deux ans plus tard.