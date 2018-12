PSG : Merci le Mondial, Paris empoche un chèque de 3,4ME

Dans : PSG, Foot Mondial, OM, OL.

Cet été en Russie, le Paris Saint-Germain a très bien été représenté, avec de nombreux internationaux dans les différentes sélections.

Et en vertu d’un accord entre la FIFA et l’Association européenne des clubs, le champion de France en titre va empocher un chèque de 3,4ME. Le montant alloué à chaque club a été fixé en fonction du nombre de joueurs participant au Mondial et du temps qu'ils ont passé sur le terrain durant la compétition. Sans surprise, le PSG est le club français qui empochera le plus gros chèque, devant Monaco (2,5ME), Marseille (1,15ME)… et Toulouse (0,88ME). Lyon arrive seulement en cinquième position, avec 0,79ME.