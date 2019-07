PSG : Mercato, relations en interne... Leonardo a déjà tout changé

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Mécontent du travail d’Antero Henrique, le Paris Saint-Germain a récupéré son ancien directeur sportif Leonardo.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion de France ne regrette pas ce changement. On se souvient que le Portugais subissait des vagues de critiques pendant chaque période des transferts. Mais à peine installé, son successeur reçoit des commentaires positifs pour sa gestion du mercato et sa communication sur le cas Neymar. Présent avec le PSG pendant la tournée en Chine, Youri Djorkaeff constate lui aussi un sérieux contraste.

« Les pré-saisons sont toujours intéressantes. L'excitation débute, l'organigramme est reconstruit… C'est un point important avec l'arrivée de Leonardo au club, a souligné l’ambassadeur du PSG, dans des propos relayés par le site du Parisien. C'est lui qui va donner le tempo de la saison qui se prépare. Il y aura encore peut-être des mouvements ou des sorties. C'est un peu plus clair, un peu plus fluide, c'est ce dont le club a besoin. »

Le vide comblé par Leonardo

« Depuis le départ de Leonardo, il y a toujours eu un manque de ce côté-là, dans la relation entre le club et le sportif, a rappelé l’ancien joueur du PSG. Il l'avait bien fait à son premier passage. J'espère qu'il aura la même réussite dans le second. Dans les grands clubs, il faut ce genre de postes et aussi des gens qui sont du club, qui y ont joué. » Pour le moment, le Brésilien fait l’unanimité ou presque. Reste à savoir si la situation restera identique une fois le mercato terminé.