PSG ‍: Menacé, frappé, ligoté… Donnarumma raconte son cauchemar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le domicile parisien de Gianluigi Donnarumma a été cambriolé. Le gardien du Paris Saint-Germain et sa compagne Alessia Elefante, présents au moment des faits, ont subi des violences de la part des malfaiteurs. Un incident traumatisant pour le couple.

Gianluigi Donnarumma a vécu un véritable cauchemar. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le domicile du gardien du Paris Saint-Germain, situé dans le VIIIe arrondissement de la capitale, a été cambriolé. L’Italien et sa compagne Alessia Elefante étaient présents au moment des faits et n’ont pas échappé à la violence des malfaiteurs. Les individus cagoulés ont en effet frappé puis ligoté l’ancien portier du Milan AC, afin d’obliger sa conjointe à réunir de nombreux biens.

Donnarumma s'est senti impuissant

Résultat, le montant total des objets volés s’élève à environ 500 000 euros. Mais surtout, Gianluigi Donnarumma et Alessia Elefante sont marqués par cet incident traumatisant. « Trouver subitement des gens chez soi à trois heures du matin, je pense que c’est le pire sentiment possible, a raconté le gardien du Paris Saint-Germain au média Libero. J’ai été immobilisé et Alessia a été obligée de donner tout ce que nous avions de précieux. Je ne peux pas rentrer dans les détails car l’enquête est en cours. »

C’est effectivement la Brigade de répression du banditisme (BRB) qui a pris les choses en main. « Nous avons dû quitter notre appartement pour permettre à l’enquête de se dérouler, nous séjournons dans un hôtel, a confié l’international italien. J’avais très peur pour Alessia, qu’il lui arrive quelque chose. Moi, j’étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire. En plus, je ne maîtrise pas totalement le français, donc c’était difficile d’expliquer à ces personnes où se trouvaient les affaires. » Malgré le traumatisme, le Parisien a tenu à accompagner ses coéquipiers pour la tournée en Asie.