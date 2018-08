PSG : Même pas peur de Buffon, Areola va prolonger au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Champion du monde avec les Bleus cet été, Alphonse Areola a vu débarquer Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée de l’international italien a remis en cause l’avenir du gardien français dans la capitale. Son nom a notamment beaucoup circulé en Italie, où Rome et Naples cherchaient un gardien il y a quelques semaines. Mais finalement, le Titi parisien va poursuivre l’aventure au PSG, selon Téléfoot.

En effet, l’émission dominicale de TF1 affirme que le gardien parisien, actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2019, va prolonger son bail. Néanmoins, la durée de son futur contrat n’a pas été précisée, pas plus qu’une éventuelle revalorisation salariale. Par ailleurs, le média indique que Ngolo Kanté, cible prioritaire du PSG en début de mercato, va lui prolonger à Chelsea. Le milieu défensif des Blues et de l’Equipe de France va, à cette occasion, être sensiblement revalorisé par les dirigeants du club anglais.