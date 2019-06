PSG : Mbappé voit des millions d'euros qui se profilent !

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est derniers jours, Kylian Mbappé a partagé ses aventures américaines sur les réseaux sociaux. Mais le natif de Paris n’était pas aux Etats-Unis que pour les vacances. En effet, Le Parisien affirme que c’est également pour parler business que l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est rendu aux States. Avec en ligne de mire une nouvelle collection de son équipementier Nike, exclusivement à son effigie. « L’ensemble de cette tournée américaine, était placée sous le signe du travail et des affaires. Kylian Mbappé a passé beaucoup de temps à effectuer des shootings et des opérations de promo pour son équipementier » explique ainsi le quotidien francilien, avant de détailler.

« La marque américaine veut intensifier la mise en avant d’un prodige qu’elle sponsorise depuis presque une dizaine d’années. Nike souhaite d’ailleurs depuis longtemps créer une ligne spécifique au nom de l’enfant de Bondy (Seine-Saint-Denis). Elle pourrait voir le jour avant la fin de l’année. Une proposition rare et une preuve de plus de l’irrésistible dimension marketing prise par Kylian Mbappé depuis le sacre mondial des Bleus en Russie. À la clé de cette collaboration, un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars qui le rapprocherait un peu plus des sportifs les mieux payés de la planète comme Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar… ou LeBron James » est-il ainsi décrit dans les colonnes du Parisien. Cela valait bien un dernier effort avec ce voyage aux USA avant de partir (réellement) en vacances.