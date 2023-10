PSG ‍: Mbappé vers une prolongation, Al-Khelaïfi est trop fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Éjecté par le PSG dans le loft durant le mercato estival, Kylian Mbappé a rapidement été réintégré mais pour l’heure, la star de l’Equipe de France n’a pas encore donné son feu vert pour prolonger son contrat.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé sera libre de signer dans le club de son choix l’été prochain s’il ne prolonge pas. La situation est toujours surveillée avec la plus grande attention par le Real Madrid, à l’affût cet été mais qui a finalement pris la décision de ne pas se positionner sur Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat. Florentino Pérez rêve de récupérer le natif de Paris pour zéro euro et ne s’en cache même plus, certains de ses proches collaborateurs ayant évoqué le sujet dans la presse espagnole cette semaine.

Mbappé reste ouvert à une prolongation au PSG

Du côté du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’ont pas abdiqué. L’état-major du club de la capitale française a toujours la ferme intention de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, à court ou moyen terme selon les désirs de l’international tricolore. A en croire les informations de Todo Fichajes, la tendance est d’ailleurs favorable au PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, au sein du clan du joueur, plusieurs proches poussent en faveur d’une prolongation à Paris. De plus, l’inquiétude règne chez Kylian Mbappé quant aux intentions du Real Madrid à son égard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, il existe une réelle possibilité que le club merengue ne se positionne pas sur l’ancien Monégasque cet été alors que Jude Bellingham s’impose comme la star mondiale dont rêvait le Real Madrid pour succéder à Karim Benzema, sans oublier Vinicius Junior, dont le profil est très similaire à celui de Kylian Mbappé. S’il n’a pas très vite des signaux favorables à une signature au Real Madrid, le capitaine de l’Equipe de France pourrait ainsi se tourner vers Nasser Al-Khelaïfi afin de négocier une prolongation au Paris Saint-Germain. Dans l’entourage du joueur, une volonté très claire de ne pas se froisser avec le président du PSG est visible, ce qui laisse penser qu’une prolongation dans la capitale est fortement envisageable. Cela ravirait à n’en pas douter les supporters du Paris SG, lesquels s’attendent majoritairement à une signature de « KM7 » au Real Madrid. Une prolongation serait une très belle surprise à laquelle ils ne veulent pas croire, tout du moins pas pour l’instant.