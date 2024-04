Beraldo secouru par un Policier après PSG-Barça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore de l'espoir avant son quart de finale retour de Ligue des champions face au Barça mardi soir. Le club de la capitale devra néanmoins élever son niveau de jeu, à l'instar de Lucas Beraldo.

A Paris, tous les esprits sont tournés vers Barcelone et la Ligue des champions. Luis Enrique a encore quelques jours devant lui pour peaufiner certains détails. Il faut dire qu'au Parc des Princes, le PSG a affiché de grosses lacunes, notamment défensivement. Lucas Beraldo, qui était titulaire pour l'occasion, est passé au travers. Le Brésilien a eu beaucoup de mal pour gérer Robert Lewandowski et son jeu dos au but. Forcément, Beraldo n'échappe pas aux critiques et pas mal de fans et observateurs sont inquiets concernant son rendement récent. Cependant, il peut compter sur le soutien de certains de ses compatriotes au Brésil.

Lucas Beraldo va devoir rassurer rapidement au PSG

🎙️ Lucas Beraldo revient sur les temps forts du début de son aventure parisienne ! 🔴🔵



Lucas Beraldo est revenu sur le début de son aventure au Paris Saint-Germain, de sa signature à son premier but en Rouge et Bleu, le jeune défenseur de 20 ans se confie ! 💬 pic.twitter.com/6GZ9sIb6a0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 22, 2024

Lors de propos relayés par Le Parisien, l'entourage de Lucas Beraldo est en effet monté au créneau pour le défendre : « C’est un phénomène. Dans quelque mois, vous verrez une étoile montante. Affronter un joueur comme Robert Lewandowski va lui apprendre beaucoup de choses et le faire progresser ». Cris, ancien défenseur de l'OL surnommé le Policier, a rajouté de son côté : « Au Brésil, un défenseur n’a pas l’habitude d’aller chercher l’attaquant aussi haut. Il manque d’agressivité. Il a été éduqué avec cette culture où l’on défend plus proche de son but. C’est ici en Europe qu’il va s’améliorer ». Reste à savoir si Lucas Beraldo fera les frais de son mauvais match face au Barça mardi soir prochain lors du retour en Catalogne. Le retour d'Achraf Hakimi devrait faire du bien au collectif du PSG. Une titularisation de Danilo Pereira en défense centrale n'est pas non plus à exclure. Mais avec Luis Enrique, les surprises ne sont pas à écarter.