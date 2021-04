PSG : Mbappé va bien, Pochettino rassure Paris

Auteur d'un doublé contre Metz, Kylian Mbappé est sorti sur blessure dans les dernières minutes du match.

Les images de Kylian Mbappé quittant ses coéquipiers du Paris Saint-Germain en traînant la jambe ce samedi à Metz donnent des frissons aux supporters du club de la capitale à quelques jours du match aller de la Ligue des champions contre Manchester City au Parc des Princes. Victime d’un problème à la cuisse, suite à un choc avec un joueur messin, le champion du monde français du PSG ne paraissait tout de même pas très sérieusement touché, mais cela suffit à inquiéter. Cependant, au micro de Canal+, Mauricio Pochettino s’est montré rassurant concernant Kylian Mbappé dont l’absence contre les Citizens serait évidemment un énorme coup dur.

Du côté de l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain, pas de panique. « Kylian a reçu un coup au niveau du quadriceps, il va bien, nous pensons que cela n’est pas grave et qu’il n’y aura pas de problème pour mercredi », a expliqué Mauricio Pochettino. Lui aussi interrogé sur ce sujet par Canal+, Marco Verratti a balayé l'hypothèse d'une blessure sérieuse de Kylian Mbappé, tout cela avec un grand sourire plutôt rassurant.

🗨️ "C'est un championnat incroyable ! 4 équipes peuvent gagner, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'erreur (...) Contre City, on sait qu'on doit être à 100%. On y est"



