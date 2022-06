Kylian Mbappé trahi par le PSG avec Galtier ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère annoncer l'identité de son prochain entraîneur rapidement. D'après RMC, ce ne sera pas Zinedine Zidane. Pourtant, des infos contradictoires apparaissent toujours.

Les supporters du PSG ont de quoi être un peu perdus en ce début de mercato estival. En effet, le club de la capitale est au coeur de nombreuses rumeurs en tout genre. Certaines concernent les départs, les arrivées et surtout l'identité du prochain entraîneur. Car le sort de Mauricio Pochettino est scellé et Doha veut frapper fort. La volonté de QSI est de recruter Zinedine Zidane quand celle de Luis Campos est de viser Christophe Galtier. Selon les informations de RMC, et malgré avoir tout tenté, Zinedine Zidane ne rejoindra pas le PSG. Le champion du monde 98 vise l'équipe de France et ne veut pas encore entendre parler d'une arrivée dans la capitale française. Zidane out, c'est alors naturellement Galtier qui fait figure d'immense favori pour prendre la succession de Pochettino. Oui mais voilà, certains pensent encore que l'heureux élu sera Zidane !

Zidane au PSG, l'espoir est toujours permis !

لازال هناك حلم وهو تولي زيدان منصب المدير الرياضي ، فإن لم يقبل ولم يأتي باريس بمدرب كبير، اذاً اين المشروع الجديد الموعود به الجمهور والموعود به كيليان مبابي ؟ — محمد الكعبي (@Qatari) June 19, 2022

A l'instar de Sabri Parisien ou Rien, le compte Twitter Qatari croit aussi que le Z peut être le prochain coach du PSG : « La quantité de nouvelles et de messages étranges ? Même (si) l'information de RMC est vraie, Paris ne lâchera rien dans le dossier Zidane, comme cela s'est produit dans le dossier Mbappé. Et comme je l'ai dit et je le dis encore, des journalistes de haut niveau et des journaux fiables ont également dit que les négociations avec Zidane étaient très avancées. Et c'est un fait que personne ne nie. Il y a encore un rêve, c'est que Zidane reprenne le poste de directeur sportif. S'il n'accepte pas et que Paris n'amène pas un grand entraîneur, alors où est le nouveau projet promis au public et promis par Kylian Mbappé ? ». Quelques mots qui ont de quoi faire parler, alors que Qatari est un proche de personnalités importantes au Qatar. Les prochaines heures en diront plus car comme précisé récemment par la presse mercato, le PSG veut vite annoncer l'identité de son nouveau coach. Le recrutement devrait ensuite s'accélérer.