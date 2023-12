PSG ‍: Mbappé surprotégé, Dugarry agresse Rothen en direct

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a pas mal de difficultés à se montrer à son avantage depuis quelques semaines avec le PSG. Son attitude à Lille ce dimanche soir soulève des questions.

Comme souvent avec le PSG, les polémiques ne sont pas loin. Et comme souvent, elles concernent Kylian Mbappé. Ce dimanche soir à Lille, le capitaine de l'équipe de France jouait encore une fois au poste de numéro 9. Un poste qui ne fait pas trop ses affaires, le crack de 24 ans n'étant que rarement à son avantage. Bien pris pendant toute la rencontre par la défense lilloise, Mbappé n'a même pas célébré son penalty marqué face à Lucas Chevalier. De quoi interroger sur son état d'esprit du moment. Pour Jérôme Rothen, tout va bien dans le groupe et en dehors du terrain, le Français étant juste frustré par son niveau affiché. De quoi agacer fortement Christophe Dugarry.

Mbappé au coeur d'un gros clash

❌ L'attitude de Kylian Mbappé est-elle un problème ?



🎙 Gros débat entre @RothenJerome et Christophe Dugarry. pic.twitter.com/hVAi7tHcfn — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 18, 2023

En effet, en plein direct sur l'antenne d'RMC, le champion du monde 98 s'en est pris à Rothen et ses liens trop proches avec le clan Mbappé en lui disant qu'il n'avait pas assez le courage de critiquer la star française. Sur la séquence ci-dessus, les deux hommes vont s'écharper pendant un peu moins de 5 minutes. Dugarry n'épargne jamais une sortie de Kylian Mbappé depuis quelque temps et selon lui, l'ancien de Monaco fait carrément une « saison de merde ». Un avis partagé par Jérôme Rothen, même si ce dernier n'est pas plus inquiet que cela pour le crack de Bondy, à l'aise au sein du groupe du PSG et qui est trop facilement critiqué, notamment injustement sur ses valeurs. Dès mercredi soir face à Metz au Parc des Princes, Mbappé aura en tout cas une autre occasion de faire taire les critiques. Car s'il ne montre pas une attitude toujours très enjouée, il n'en reste pas moins le meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 buts inscrits.