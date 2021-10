Son avenir menacé, le Barça panique à cause du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Incapable d’attirer des joueurs confirmés en raison de ses problèmes financiers, le FC Barcelone tente de se construire un avenir avec ses jeunes talents. Encore faudrait-il parvenir à conserver ses meilleurs produits déjà convoités, notamment par le Paris Saint-Germain.

A défaut d’afficher de grandes ambitions pour cette saison, le FC Barcelone peut au moins envisager un avenir plus glorieux. Il est évidemment difficile de prédire la trajectoire de chaque joueur. Mais compte tenu du potentiel aperçu en ce début de saison, le club catalan possède plusieurs jeunes à fort potentiel. Le problème pour les Blaugrana, c’est que tout le monde connaît leurs soucis économiques. Du coup, certains clubs sont prêts à en profiter pour chiper leurs meilleurs produits.

C’est en tout cas l’information révélée par Don Balon, qui situe trois milieux de terrain dans le viseur de Manchester City, de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Sans surprise, Pedri (18 ans) fait partie des éléments suivis, lui qui s’était révélé la saison dernière avant de briller avec l’Espagne pendant l’Euro. A noter que son contrat expire en juin prochain, mais le Barça peut activer une option pour deux années supplémentaires. A priori, Pedri restera Barcelonais l’été prochain, tout comme Nico Gonzalez, déjà apparu à six reprises toutes compétitions confondues.

Gavi, danger pour le Barça

La source espagnole indique que le milieu de 19 ans n’a pas apprécié certaines critiques publiques du coach Ronald Koeman. Mais sauf rebondissement, sa situation n’a rien d’inquiétant puisque son bail expire en 2024. Le cas le plus urgent concerne plutôt Gavi, qui arrivera à un an de la fin de son contrat l’été prochain, et qui vient de s’offrir la plus belle des expositions. Pour sa première sélection avec la Roja, le Blaugrana de 17 ans a rendu une copie intéressante contre l’Italie (2-1) mercredi en Ligue des Nations. De quoi attirer l’attention sur le marché des transferts, pendant que le Barça, comme confirmé par le président Joan Laporta, tente de prolonger ses joyaux.