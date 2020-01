PSG : Mbappé sous pression pour refuser le Real !

Dans : PSG.

Resté sagement au Paris Saint-Germain l’été dernier, Kylian Mbappé a repoussé toutes les offres de prolongation.

L’attaquant parisien reste sur sa ligne de conduite, celle de faire comprendre qu’il se concentre sur sa saison et ne veut donc pas se disperser en discutant contrat et avenir. Cela se tient, et le PSG ne va certainement pas insister. Mais l’été pourrait être donc très chaud, car entre l’Euro et même éventuellement les Jeux Olympiques, se trouve le mercato. Et le Real Madrid, malgré ses bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, compte bien tenter sa chance. Toutefois, dans ce dossier, le club de la capitale compte un atout de poids, et ce n’est clairement pas au niveau sportif que cela se joue. En effet, selon Diario Gol, Nike a bien fait comprendre que Mbappé perdrait gros s’il venait à rejoindre le Real Madrid, qui est équipé par Adidas.

A l’image de Cristiano Ronaldo, qui avait eu le même problème et avait parfois été sanctionné par la firme américaine avec des contrats réduits sur certaines prestations, l’ancien monégasque froisserait la marque à la virgule, qui le verrait plutôt rejoindre Liverpool par exemple. Même si les arguments financiers et marketing pèsent de nos jours dans les décisions, Kylian Mbappé n’a jamais caché que son rêve était de jouer pour le Real Madrid, et il sera certainement très compliqué de le faire dévier de sa route le jour où il décidera de quitter le PSG.