PSG : Mbappé se la raconte, Tony Parker lui donne un précieux conseil

Dans : PSG, Ligue 1.

Encensé depuis ses premiers exploits sur le Rocher, Kylian Mbappé traverse une période plus compliquée.

Avant sa réaction en Andorre, l’attaquant de l’équipe de France était passé à côté de ses matchs face à la Bolivie et la Turquie. A un autre moment, le buteur du Paris Saint-Germain aurait peut-être été épargné. Mais depuis quelques semaines, notamment à cause de sa déclaration aux Trophées UNFP, l’ancien Monégasque est critiqué pour son égoïsme et son arrogance. De quoi rappeler des souvenirs au basketteur retraité Tony Parker, drafté à l’âge de 19 ans par les San Antonio Spurs, et qui se reconnaît en Mbappé.

« Surtout par rapport à la mentalité, a décrit TP dans les colonnes du Parisien. J’ai l’impression qu’il n’a pas peur de dire les choses. Quand j’ai commencé ma carrière, mon idole c’était Jordan, il avait une grosse confiance en lui et je m’en suis inspiré. En France, l’année qui précède ma draft, on me dit que je suis arrogant parce que je veux aller en NBA. Dès que j’ai commencé à gagner c’était devenu "il a une grosse confiance en lui". Le défaut était devenu une qualité. » Comme son compatriote à l’époque, Mbappé n’a sûrement pas l’intention de changer.