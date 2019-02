PSG : Mbappé rétrécit au lavage, il reçoit une attaque inattendue

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Neymar et Cavani absents, Kylian Mbappé sera attendu au tournant ce mardi lors du choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester United à Old Trafford. Mais selon Dave Appadoo, il ne faut pas tout miser sur l’international français. Et pour cause, le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe estime que le champion du monde n’a pas encore les épaules pour être un leader à part entière du Paris Saint-Germain. Un détonateur oui, pas une valeur sûre sur laquelle on peut se reposer dans les grands rendez-vous… Le natif de Bondy appréciera.

« Je ne le vois pas comme un patron. Même s’il a fait de bonnes performances avec Monaco, les Bleus et même le PSG, même si on peut en reparler en Ligue des champions… Je le vois capable de faire des décisions, d’être un détonateur mais pas plus. Les vrais patrons seront dans les lignes arrières, avec Thiago Silva ou Marquinhos. En plus, Mbappé, je trouve qu’avec le PSG en Ligue des champions, il a tendance à rapetisser. Dans les grands rendez-vous je ne l’ai pas trouvé à la hauteur. Si déjà, il arrive à prendre la défense de vitesse, ça suffira très largement » a lâché un Dave Appadoo qui ne va pas se faire que des amis avec ce genre de déclaration. D’autant que Kylian Mbappé s’est montré décisif dans certains grands rendez-vous, aussi bien avec la France qu’avec Paris…