Le PSG assiste à deux miracles pour Icardi

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie, Mauro Icardi n’a pas une énorme cote sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain ne devrait pas recevoir un tas d’offres pour son attaquant. Pourtant, deux pensionnaires de Premier League seraient quand même intéressés par l’Argentin.

Comme son prédécesseur Leonardo avant lui, Luis Campos sera attendu au tournant au niveau des ventes. Avec l’aide d’Antero Henrique, le nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain a pour mission d’éjecter les nombreux indésirables de l’effectif, à commencer par Mauro Icardi. L’attaquant de 29 ans sort d’une saison décevante avec un temps de jeu limité, des performances insuffisantes et une condition physique inadaptée. Pas sûr que la nomination d’un nouvel entraîneur après Mauricio Pochettino inverse la situation.

☀️ Pendant ce temps, Mauro Icardi est en train de vivre sa meilleure vie. pic.twitter.com/M2J4QOMCjB — Media Parisien (@MediaParisien) June 10, 2022

Du coup, la cote de Mauro Icardi a chuté sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain risque de ne pas recevoir beaucoup d’appels pour son avant-centre, et encore moins pour un transfert définitif. Son départ serait presque mission impossible si l’on prend également en compte son salaire imposant. Tous ces paramètres n’ont pourtant pas l’air de dissuader ses prétendants venus d’Angleterre. En effet, le quotidien Il Mattino croit savoir que West Ham et Wolverhampton suivent la situation de l’Argentin. Peut-être l’opportunité tant espérée pour le Paris Saint-Germain.

Icardi s'accroche au PSG

Mais en cas d’offre satisfaisante, il faudra convaincre l’ancien joueur de l’Inter Milan, qui semblait déterminé à rester lorsqu’il recadrait un journaliste italien sur Instagram la semaine dernière. « Ces discours sont-ils juste des conneries comme chaque année ? Quand je marquais 30 buts par saison, il y avait les mêmes arguments. Ma carrière dans la balance ? J'ai encore deux ans sur mon contrat. Elle n'a donc jamais été autant équilibrée malgré ce que tu prétends avec tes conneries écrites. Rassure-toi, à 29 ans et avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis j'ai décidé de rester et de me rendre disponible », annonçait Mauro Icardi, toujours aussi épanoui dans la capitale.