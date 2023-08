PSG ‍: Mbappé responsable de son départ, Neymar accuse

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG accélère sur le marché des transferts depuis quelques heures. Le départ de Neymar en Arabie saoudite est imminent.

A Paris, le temps presse pour boucler les dossiers. Si Luis Campos est très occupé au niveau des arrivées, il ne faut également pas oublier de ficeler des grosses ventes. Le PSG a signifié ces deniers jours à Marco Verratti et Neymar Jr que le club de la capitale ne comptait plus sur eux. Le premier à partir entre les deux stars du PSG sera le Brésilien. L'ancien du Barça va en effet signer pour deux saisons à Al-Hilal. Un départ soudain et sans doute imprévu qui coïncide avec la réintégration dans le groupe principal du club de la capitale d'un certain Kylian Mbappé. Et apparemment, pour Neymar Jr, le Français n'est pas étranger à son départ forcé.

Neymar en a gros sur le coeur

Sur son compte Instagram, Neymar Jr a en effet liké un post ces dernières minutes sur lequel est écrit que Kylian Mbappé avait demandé son départ et que depuis que ce dernier était acté, il était revenu avec le sourire aux lèvres à l'entraînement. La relation entre les deux hommes apparait au plus mal, alors que tout avait bien commencé entre eux lors de leur arrivée commune à l'été 2017. Si on ne sait pas encore si Mbappé restera au PSG cet été, cela en prend le chemin. L'arrivée de joueurs que voulait le champion du monde 2018 a changé la donne. Et cela devrait se poursuive, car il se dit que Randal Kolo Muani prendra aussi la direction du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Autres joueurs ciblés, Federico Chiesa, Bradley Barcola ou encore Ibrahim Sangaré. La fin de mercato promet d'être très chaude dans la capitale française. Neymar lui, pourrait bientôt parler publiquement et déballer sa rancoeur à l'égard de Kylian Mbappé.