PSG : Mbappé recruté à prix d'or, Madrid déchire son offre !

C’est avec une bonne dose d’inquiétude, notamment au sujet du rendement de son secteur offensif, que le Real Madrid s’apprête à défier Manchester City en Ligue des Champions.

Pour ce gros choc des huitièmes de finale, le Real Madrid comptera sur Karim Benzema, lequel disputera son 100e match de Ligue des Champions. Mais cette saison, le Français est bien seul à la pointe de l’attaque madrilène. Et pour cause, Eden Hazard a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains tandis que Gareth Bale brille toujours autant par son irrégularité. Résultat, le recrutement d’un joueur offensif lors du prochain mercato estival est devenu tout simplement indispensable au Real Madrid. Et tandis que le recrutement de Kylian Mbappé, pour qui une enveloppe de 300 ME avait été bloquée, paraissait comme prioritaire, le club de la Casa Blanca se penche dorénavant sur un autre crack en attaque.

En ce milieu de semaine, The Sun confirme les informations de certains médias espagnols en indiquant que le Real Madrid piste très sérieusement Erling Haaland. Recruté par le Borussia Dortmund en janvier contre seulement 18 ME, l’international norvégien a bluffé tout le monde grâce à son adaptation express à la Bundesliga. La semaine dernière, l’Europe entière hallucinait devant le doublé du géant de 19 ans face au Paris Saint-Germain. C’est ainsi que selon le média britannique, le Real Madrid envisage très sérieusement de ranger dans un tiroir son offre colossale pour Kylian Mbappé afin de concentrer toutes ses forces dans le dossier Erling Haaland. Il faut dire que financièrement, la venue de l’attaquant du Borussia Dortmund serait également plus simple à boucler pour le Real Madrid, qui estime à environ 100 ME la valeur de l’ancien joueur du RB Leipzig, quand l’attaquant du Paris Saint-Germain en vaut le double au minimum…