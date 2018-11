PSG : Mbappé rend hommage à ce grand homme : Emmanuel Macron

Dans : PSG, Equipe de France.

Etre champion du monde de football vous ouvre les portes du Palais de l’Elysée. C’est ce qu’ont pu constater cet été les joueurs de l’équipe de France après leur succès en Russie.

Cela leur a permis de croiser à nouveau la route d’Emmanuel Macron, qui avait promis de suivre les Tricolores au Mondial s’ils allaient loin, et a tenu parole. Véritable passionné de football, le Président de la République a en tout cas visiblement marqué les esprits, par son engouement, comme l’explique Kylian Mbappé. Le numéro 10 des Bleus est revenu sur cette période festive, et a ainsi bien pu faire comprendre qu’il était aussi décontracté et sans peur sur le terrain, que dans les hautes sphères de l’Etat.

« Un peu de trac en entrant à l’Elysée ? Je n’ai jamais le trac. Je n’ai jamais peur. J’ai une vie de rêve et quand vous avez une vie de rêve vous n’avez pas peur », a expliqué Kylian Mbappé à la télévision suisse, avant d’enchainer sur ses échanges avec le Président. « Emmanuel Macron s’est montré vraiment respectueux et adorable avec nous. C’est un grand homme », a livré l’attaquant du Paris Saint-Germain. Toutes considérations politiques à part, les joueurs de l’équipe de France peuvent en effet au moins se féliciter d’avoir été champion du monde avec un Président qui apprécie le football, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé.