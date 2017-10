PSG : Mbappé remplaçant pour éviter le bug à 180ME ? Un ancien l'exige

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé mérite largement son titre de meilleur jeune footballeur de l'année, c'est indiscutable. Mais il est tout aussi indiscutable que l'attaquant français du Paris Saint-Germain vit actuellement un passage à vide, cela a été notamment le cas dimanche dernier à Marseille, et vendredi soir au Parc des Princes contre Nice. Et forcément, compte tenu du prix payé par le PSG pour le faire venir de Monaco lors du dernier mercato, Kylian Mbappé est beaucoup plus observé...et plus durement critiqué.

Ce lundi, évoquant la situation du jeune joueur du Paris SG, Alain Roche estime qu'Unai Emery doit rapidement le faire souffler. « Kylian Mbappé est trop dans l’individualisme et il manque de spontanéité. Cela peut arriver à tout le monde, mais il a besoin d’une piqûre de rappel. S’il continue comme ça sur le terrain, ça peut poser un problème dans le groupe. Il n’y a rien de grave. Mais tout le monde ne joue pas tous les matchs à 18 ans. Ce n’est pas une sanction. C’est d’autant plus pertinent de faire souffler Mbappé que Di Maria est bien en ce moment. Il faut faire jouer la concurrence », explique, dans Le Parisien, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. On saura mardi soir contre Anderlecht si Unai Emery a entendu le message.