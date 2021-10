PSG : Mbappé refuse une offre incroyable, l’Arabie Saoudite avait mis le paquet

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Newcastle a effectué une offre de contrat à Kylian Mbappé, qui a de grandes chances de quitter le PSG l'été prochain. Le montant proposé est astronomique.

En fin de contrat au mois de juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas caché sa préférence pour le Real Madrid. Mais beaucoup de choses peuvent se passer en quelques mois, et le PSG ne désespère pas de pouvoir le prolonger dans le courant de la saison. Le fait que le champion du monde sera disponible gratuitement met en tout cas en appétit quelques clubs, même s’ils ne sont pas nombreux à pouvoir se l’offrir réellement. Le FC Barcelone, dans une volonté de donner le change au Real Madrid, a récemment fait savoir qu’il était prêt à lui offrir une prime à la signature et un salaire supérieur à ce qui lui était promis dans la capitale espagnole. Mais à ce petit jeu de la surenchère, il sera difficile de battre le nouveau club le plus riche au monde. Newcastle, récemment racheté par l’Arabie Saoudite, a des moyens financiers colossaux même si la nouvelle dirigeante a déjà fait savoir que, sauf énorme opportunité, ce ne sera pas « open bar » sur le prochain mercato. Cette possibilité de faire tourner la planche à billets en cas de besoin se présente toutefois avec la situation de Kylian Mbappé.

Un salaire de 50 millions par an

🔥🔥We heard from different sources that French superstar Mbappe rejected a contract offer from Newcastle United with a wage of €50m/year.👀#NUFC • #PSG



🔻VOLE🔻

🔜 https://t.co/FGB5A8DzJX pic.twitter.com/FdVh7ArxWO — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 22, 2021

Selon Ekrem Konur, journaliste turc qui suit de près le mercato pour Fichajes, Newcastle s’est rapproché du clan de l’attaquant du PSG pour lui faire une proposition de contrat en vue de la saison prochain. Un salaire de 50 millions d’euros par an lui serait promis s’il s’engageait pour les Magpies, avec la garantie de construire une énorme équipe à ses côtés. Pour l’instant, après un quart de la saison, Newcastle est relégable, et le timing semble catastrophique. Mais avant même de parler de classement, le journaliste assure que le joueur du PSG a refusé toute idée de signer à Newcastle, son désir numéro 1 étant toujours de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Les dirigeants saoudiens devront donc se trouver une autre tête d’affiche pour leur ambitieux projet, et ils ont plus de chance d’y parvenir avec Ousmane Dembélé, qui semble partant pour découvrir la Premier League l’été prochain.