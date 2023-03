PSG : Mbappé qui fait une Cristiano Ronaldo, l'Italie en transe

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a clamé son amour pour le Milan AC, et ce qui a fait réagir au sein du club lombard. Mais la réalité a brutalement repris le dessus.

« Si je viens (en Italie) c’est que le Milan AC ». Maitre dans la communication, Kylian Mbappé a lâché cette petite phrase comme si de rien n’était en début de semaine, lors du Gala de The Best, organisé par la FIFA à Paris. De quoi faire réagir tout un pays, qui rêve d’un destin à la Cristiano Ronaldo, qui était parti du Real Madrid alors qu’il était au sommet, pour rejoindre la Juventus Turin à la surprise générale. Cela avait mis un énorme coup de projecteur à la Série A, qui revit depuis au niveau de sa reconnaissance médiatique dans le monde, même si CR7 est désormais reparti vers d’autres cieux.

Kalulu accueille Mbappé au Milan AC

Voir Kylian Mbappé signer au Milan AC serait bien évidemment une énorme surprise, et si l’attaquant français s’est permis cette petite sortie bien placée, c’est aussi parce qu’il sait que sa venue en Lombardie ne peut pas être sérieusement étudiée, lui qui fait rêver les plus riches clubs anglais, et est courtisé depuis plusieurs années par le Real Madrid, obsédé par sa possible venue. Mais forcément, ce message a fait réagir un joueur français du Milan AC, en la personne de Pierre Kalulu. « Mbappé au Milan AC ? Qui ne voudrait pas de cela ? », a confié l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais dans les colonnes de la Repubblica.

En tout cas, cette petite phrase a donné le sourire à toute une ville, et les chaines de télévisions tout comme les journaux de la Botte se sont penchés sur l’amour de Kylian Mbappé pour le Milan AC. Une photo de Kylian Mbappé tout jeune avec le maillot rossonero a été sortie des placards, et même des propos dans un entretien donné à la Gazzetta dello Sport il y a quelques mois. « Mon lien avec Milan est spécial. Enfant, j'avais une baby-sitter italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille, tous des fans de Milan. Donc, grâce à eux, j'ai moi aussi soutenu les Rossoneri et regardé beaucoup de matchs de Milan », avait livré l’attaquant du PSG, qui a un club préféré dans tous les pays, puisqu’il n’a jamais caché sa passion pour Liverpool en Angleterre et le Real Madrid en Espagne.

Mbappé trop cher pour toute l'Italie

Mais le média italien News Prima s’est forcément penché sur la faisabilité d’un tel transfert cet été si jamais cette passion pour le Milan AC allait plus loin. Et c’est la douche froide. Se payer le buteur du PSG coûterait quasiment 180 millions d’euros en transfert, 70 millions d’euros par an à débourser pour son salaire. Des chiffres inaccessible pour toute équipe italienne selon le média transalpin, qui souligne toutefois que, si un jour Kylian Mbappé devait affronter le Milan AC, il serait certainement applaudi par San Siro pour son amour maintes fois clamé pour le club lombard.