Le PSG tient son grand attaquant, c'est une énorme surprise

Le PSG peine à boucler certains deals importants cet été lors du marché des transferts. Compte tenu de la situation, le club de la capitale est prêt à rouvrir des pistes explorées dans le passée.

Les fans et observateurs du PSG attendent du lourd cet été lors du mercato. Mais à la mi-juillet, seul Matvey Safonov a rejoint les rangs du club de la capitale. Un bien maigre apport pour Luis Enrique. Pourtant, l'Espagnol ne manque pas d'objectifs. En attaque, l'Espagnol aimerait beaucoup pouvoir compter sur la doublette du Napoli : Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Mais le club italien est trop gourmand et les deux pistes pourraient bien finir par tomber à l'eau. Paris est donc forcé d'anticiper. Et comme souvent, ses nouvelles envies se trouvent au Portugal.

Gyökeres, le moment est venu pour le PSG ?

Selon les informations du Corriere dello Sport, le PSG est disposé à attaquer dans le dossier menant à Viktor Gyökeres. Pour le média italien, Luis Enrique souhaite plus que jamais l'arrivée d'un attaquant axial. En effet, des doutes importants subsistent concernant l'avenir de Randal Kolo Muani, qui pourrait être le remplaçant d'Alvaro Morata à l'Atlético Madrid. Ben Jacobs précisait lui il y a quelques heures : « Je pense à Kolo Muani. L’intention du PSG est de garder Ramos. Avec Kolo Muani, il y a un sentiment qu’il veut plus de possibilité de jouer ». En fin de contrat en juin 2028, Gyökeres est estimé à quelque 80 millions d'euros par le Sporting. A 26 ans, il pourrait faire le grand saut et tenter d'apporter au collectif de Luis Enrique. Pour rappel, la saison passée avec le club de Lisbonne, le Suédois avait planté 43 buts et délivré 15 passes décisives en 50 matchs disputés toutes compétitions confondues. De quoi impressionner et susciter l'intérêt de nombreux grands clubs européens.